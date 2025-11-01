Tarlada tartıştığı komşusunu öldürüp kafasına sıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tarlada tartıştığı komşusunu öldürüp kafasına sıktı

Tarlada tartıştığı komşusunu öldürüp kafasına sıktı
01.11.2025 07:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Ortaköy ilçesinde "hayvan otlatma" meselesinden çıkan kavgada 35 yaşındaki adam yanında bulunan silahla komşusunu katletti. Şahıs, daha sonra aynı tabancayla intihar etti.

Çorum'un Ortaköy ilçesine bağlı Esentepe köyünde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Cemal Yılmaz (35) arazide hayvanlarını otlattığı sırada, komşusu Coşkun Gündüz'de (30) traktörüyle tarlasını sürmek istedi. İkili arasında 'hayvan otlatma' meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

KOMŞUSUNU ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Cemal Yılmaz, yanında bulunan tabancayla Coşkun Gündüz'e ateş etti. Yılmaz, komşusunu öldürdükten sonra aynı tabancayla kendi hayatına son verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Cemal Yılmaz ve Coşkun Gündüz'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Cenazeler, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Ortaköy, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, Kavga, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarlada tartıştığı komşusunu öldürüp kafasına sıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor AK Partili isimden dikkat çeken yorum Bahçeli resepsiyona katılmadı, kulisler kaynıyor! AK Partili isimden dikkat çeken yorum
Siirt’te aile katliamı Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı Siirt'te aile katliamı! Hamile eşini vurdu, yardıma gelenlere kurşun yağdırdı: 2 ölü, 3 yaralı
Cardi B’nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı
Tarlabaşı’nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı Tarlabaşı'nda darbedilen İspanyol Youtuber dehşet anlarını anlattı
Vakit geldi çattı Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek Vakit geldi çattı! Bugün nüfus müdürlüğüne gitmeyen yarın 500 kat fazla ödeyecek
Lucas Torreira’ya Bebek’te çiçekçi engeli Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

08:32
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim
08:07
Sındırgı beşik gibi Güne korkutan depremle uyandılar
Sındırgı beşik gibi! Güne korkutan depremle uyandılar
07:50
Gebze’de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı Kolonlar çatladı
Gebze'de çöken binanın çevresindeki 16 bina boşaltıldı! Kolonlar çatladı
05:00
“Kız meselesi“ cinayetle bitti 17 yaşındaki genç öldürüldü
"Kız meselesi" cinayetle bitti! 17 yaşındaki genç öldürüldü
04:19
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti
02:09
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2025 09:19:38. #7.12#
SON DAKİKA: Tarlada tartıştığı komşusunu öldürüp kafasına sıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.