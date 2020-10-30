'Örümcek Ormanları'ndaki yangın, ekosisteme zarar vermedi' - Son Dakika

'Örümcek Ormanları'ndaki yangın, ekosisteme zarar vermedi'

30.10.2020 13:46
'Örümcek Ormanları'ndaki yangın, ekosisteme zarar vermedi', System.String[]

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, köknar ve ladin ağaçlarıyla doğal ağaç müzesini andıran, tabiat koruma alanı Örümcek Ormanları'nda çıkan yangın söndürüldü.

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinde, köknar ve ladin ağaçlarıyla doğal ağaç müzesini andıran, tabiat koruma alanı Örümcek Ormanları'nda çıkan yangın söndürüldü. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, yangının orman ekosistemine zararı olmadığını tespit etti.

Kürtün'e bağlı Yeşilköy sınırlarında bulunan, Avrupa'nın en uzun köknarları, Türkiye'nin ise en boylu ve çaplı ladinlerinin yer aldığı, 'doğal ağaç müzesi' olarak adlandırılan tabiatı koruma alanı Örümcek Ormanları'nda, çarşamba günü bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gümüşhane ve çevre illerden gelen takviye ekiplerce 2 günde söndürülen yangında, 1,5 hektarlık alan zarar gördü.

'ORMAN ALEV ALEV YANIYORDU'Örümcek Ormanları'nda yangını fark ederek yetkililere haber veren Osman Güvendi, "Dumanların tüttüğünü görünce yetkilileri aradım. Sosyal medya üzerinden canlı yayına girerek herkes duysun diye mesaj yayınladım. Bu alan Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tıraşlama yapılarak fidan dikimine hazır hale getirilmişti" dedi.Ormanın yandığını görünce korktuğunu söyleyen Emine Güvendi ise, "Biz evimizin bahçesinde çalışıyorduk. Alevin birden ormanı sardığını gördük. Her yere haber saldık. Çok korktuk. Orman alev alev yanıyordu. Duman ve alev çok yüksekti. 70 yaşına geldim, ben daha böyle yangın görmedim" diye konuştu.PROF. DR. BİLGİLİ: ORMAN EKOSİSTEMİNE ZARAR VERMEDİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bilgili, alanın orman işletmesinin gençleştirmeye aldığı bir alan olduğunu söyledi. Prof. Dr. Bilgili, "Burada ağaçların kesiminden sonra kesim artıklarının sıralar halinde dizilip kalan kısmı da toprak işlemesi yapılarak fidan dikimi gençleştirilmesi öngörülüyor. Yangının çıkış sebebi kesim artıklarının alan üzerinde özellikle son zamanlardaki kuru havaların da etkisiyle kuruyarak yanmaya elverişli hale gelmesinden kaynaklanıyor. Bu alan zaten gençleştirilecek, dikim yapılacak bir alandı. Bu yangının orman ekosistemine bir zararı olduğunu söyleyemeyiz. Örtü yangının çok şiddetli olmadığını düşünürsek, örtü yangınının organik maddeyi ayrıştırması açısından faydalı olduğunu da söyleyebiliriz. Zira, organik maddenin inorganik maddeye dönüşmesi gübre etkisi yaratacaktır. Önümüzdeki yıllarda dikilecek olan veya tohumlardan gelecek olan gençlikler, çok daha başarılı şekilde hayatlarına devam edecektir" dedi.


'Örümcek Ormanları'ndaki yangın, ekosisteme zarar vermedi'
'Örümcek Ormanları'ndaki yangın, ekosisteme zarar vermedi'
'Örümcek Ormanları'ndaki yangın, ekosisteme zarar vermedi'
'Örümcek Ormanları'ndaki yangın, ekosisteme zarar vermedi'
'Örümcek Ormanları'ndaki yangın, ekosisteme zarar vermedi'
'Örümcek Ormanları'ndaki yangın, ekosisteme zarar vermedi'
'Örümcek Ormanları'ndaki yangın, ekosisteme zarar vermedi'
'Örümcek Ormanları'ndaki yangın, ekosisteme zarar vermedi'
'Örümcek Ormanları'ndaki yangın, ekosisteme zarar vermedi'
'Örümcek Ormanları'ndaki yangın, ekosisteme zarar vermedi'
'Örümcek Ormanları'ndaki yangın, ekosisteme zarar vermedi'
'Örümcek Ormanları'ndaki yangın, ekosisteme zarar vermedi'
'Örümcek Ormanları'ndaki yangın, ekosisteme zarar vermedi'
'Örümcek Ormanları'ndaki yangın, ekosisteme zarar vermedi'
'Örümcek Ormanları'ndaki yangın, ekosisteme zarar vermedi'

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane, Kürtün, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Örümcek Ormanları'ndaki yangın, ekosisteme zarar vermedi' - Son Dakika

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