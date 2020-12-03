OSKİ'den 400 km'lik içme suyu hattı - Son Dakika

OSKİ'den 400 km'lik içme suyu hattı

03.12.2020 14:22
OSKİ'den 400 km'lik içme suyu hattı, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in il genelinde içme suyu problemini ortadan kaldırmak ve temiz su içilmesini sağlamak amacıyla başlattığı çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in il genelinde içme suyu problemini ortadan kaldırmak ve temiz su içilmesini sağlamak amacıyla başlattığı çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Bu amaçla OSKİ, 19 ilçede içme suyu problemini kökten çözüme kavuşturmak için yoğun mesai yürütüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve başladığı 18 aylık süre içinde alt yapıdan-üst yapısı ile birçok çalışmayı hayata geçiren OSKİ, su kayıplarını azaltmak, vatandaşları bol ve sağlıklı suya kavuşturmak için başlattığı yatırım hamlelerine devam ediyor.

18 aylık zaman dilimi içinde 19 ilçede toplamda 51 milyonluk yatırım yapan OSKİ, 406 kilometre uzunluğunda içme suyu hattını Ordu'ya kazandırdı. OSKİ, bu çalışmayla Ordu- Artvin arasındaki mesafe kadar içme suyu hattı döşedi.

"Şehri geleceğe hazırlıyoruz"

Kırsal mahallelerden şehir merkezinin en işlek noktalarına kadar her alanda büyük projelere imza attıklarını belirten OSKİ Genel Müdürü Murat US, "Şebeke suyu bulunmayan kırsal mahallelerimize sırasıyla içme suyu getiriyoruz. Şehir ve ilçe merkezlerimiz için projelerimizi sahada yapıyoruz. 18 ay gibi bir zaman diliminde 51,2 milyonluk içme suyu çalışmasını ilimize kazandırdık" dedi.

Genel Müdür Murat Us, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile gece-gündüz sahada çalışıyoruz. 18 ay gibi kısa süre içinde ilimize 51,2 milyonluk yatırım ile toplamda 406.806 m içme suyu hattı kazandırdık. Bu Ordu'dan Artvin'e kadar içme suyu hattı döşenmesi anlamına geliyor. OSKİ olarak bu çalışmalarımız ilimizin en ücra mahallesine kadar gitti, gitmeye de devam edecek. Yaptığımız çalışmalar ile Ordu'muzu dünyanın sayılı şehirlerinden biri haline getirmek istiyoruz" diye konuştu. - ORDU

OSKİ'den 400 km'lik içme suyu hattı
OSKİ'den 400 km'lik içme suyu hattı
OSKİ'den 400 km'lik içme suyu hattı

Mehmet Hilmi Güler, Yatırım, Artvin, Ordu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel OSKİ'den 400 km'lik içme suyu hattı - Son Dakika


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