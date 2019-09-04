Son Dakika Haberleri: Osman Taş'tan Fuat Çapa'ya şok sözler
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Osman Taş'tan Fuat Çapa'ya şok sözler

4 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Kulüp Başkanı Osman Taş, Teknik Direktör Fuat Çapa'yı hedef aldı.

Osman Taş'tan Fuat Çapa'ya şok sözler, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Kulüp Başkanı Osman Taş, Teknik Direktör Fuat Çapa'yı hedef aldı. Başkan Taş, "Benim gözümde Eskişehirspor'a en büyük zararlardan birisi Fuat Çapa'dır" dedi.


Eskişehirspor Başkanı Osman Taş, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Taş, Fuat Çapa'nın Eskişehirspor'a zarar verdiğini söyledi. Başkan Taş, "Benim Fuat Çapa ile çok sorunum var. Benim gözümde Eskişehirspor'a en büyük zararlardan birisi Fuat Çapa'dır. Fuat Çapa, 'Ya Osman başkan gider ya ben giderim, gitmezse imzayı atmam giderse atarım' demiş. Anlayacağınız ben hocayı hiç getirmeyecektim. Eğer Eskişehirspor'a ufacık katkım olduysa bugün herkes Fuat Çapa'yı yollar. Çünkü benim için Eskişehirspor için büyük zarardır" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osman Taş, Fuat Çapa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:13 Kaynak: İHA
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