Osmancık'ta Cemevi İnşaatına Başlandı - Son Dakika
Osmancık'ta Cemevi İnşaatına Başlandı

27.01.2026 20:21
Osmancık'ta kültürel tesis alanında cemevi inşaatı için hafriyat çalışmaları başladı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, "kültürel tesis alanı" olarak tahsis edilen arazide inşa edilecek cemevi binası için çalışma başlatıldı.

Osmancık Belediye Meclisince "kültürel tesis alanı" ilan edilen, mülkiyeti belediyeye ait Esentepe Mahallesi'ndeki alanda hafriyat çalışması başladı.

2 bin 150 metrekarelik alan üzerinde yükselecek kompleks için iş makineleri temizlik kazısı yaptı.

Çalışmaları inceleyen Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, ilçedeki her kesimin inanç ve kültürel değerlerine saygı duyan belediyecilik anlayışı çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

İlçede inşa edilecek cemevinin sosyal ve kültürel buluşmalara ev sahipliği yapacağını belirten Gelgör, "Cemevi, karşılıklı saygı ve hoşgörüyü pekiştiren önemli bir merkez haline gelecektir. Birlik ve beraberliğimize katkı sunmasını diliyor, ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kültür, Güncel, Son Dakika

