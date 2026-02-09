Osmancık'ta Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Osmancık'ta Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Osmancık\'ta Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı
09.02.2026 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde traktörle çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü Kamuran Şimşek (45), hayatını kaybetti; 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Çiftlikler Mahallesi Çorum yolu Tuğla Fabrikaları mevkisinde meydana geldi. Z.O. yönetimindeki 19 HE 667 plakalı traktör ile Kamuran Şimşek idaresindeki 06 BDE 382 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Şimşek ile yanındaki K.H.Ş. ve traktör sürücüsü Z.O. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kamuran Şimşek, kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Osmancık, Otomobil, Güncel, Çorum, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmancık'ta Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den 3 ülkeye birden tren yolculuğu Biletler sudan ucuz Türkiye'den 3 ülkeye birden tren yolculuğu! Biletler sudan ucuz
Skandal görüntüler Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti Skandal görüntüler! Hastanede fare görüldü, yönetimin aldığı önlem pes dedirtti
Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı Amatör balıkçıların oltasını yavru köpek balığı takıldı
3 gündür aranıyordu Cansız bedeni denizde bulundu 3 gündür aranıyordu! Cansız bedeni denizde bulundu
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
İran’dan tüm dünyayı tedirgin edecek ’atom bombası’ çıkışı İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı

16:20
Türkiye’nin konuştuğu Barış’ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın yeni işini ve son halini görenler şaşıp kalıyor
15:43
Geri adım atmadı İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu’nun ilk sözleri
Geri adım atmadı! İşte ifadeye çağrılan Erman Toroğlu'nun ilk sözleri
15:27
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
Emeklileri ve emekli olacakları yakından ilgilendiren sistem değişiyor
15:21
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı Miktar inanılmaz
Sapık milyarderin gizemli sevgilisine bırakmak istediği miras ortaya çıktı! Miktar inanılmaz
15:11
Şikayet Osman Gökçek’ten Bakanlık, CHP’den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
Şikayet Osman Gökçek'ten! Bakanlık, CHP'den istifa eden belediye başkanı için harekete geçti
14:54
Bahçeli’den salonu ayağa kaldıran sözler Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Bahçeli'den salonu ayağa kaldıran sözler! Hep bir ağızdan o sloganı attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 16:30:25. #7.11#
SON DAKİKA: Osmancık'ta Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.