Osmancık\'ta Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü Kamuran Şimşek (45), hayatını kaybetti; 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Çiftlikler Mahallesi Çorum yolu Tuğla Fabrikaları mevkisinde meydana geldi. Z.O. yönetimindeki 19 HE 667 plakalı traktör ile Kamuran Şimşek idaresindeki 06 BDE 382 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Şimşek ile yanındaki K.H.Ş. ve traktör sürücüsü Z.O. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kamuran Şimşek, kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.