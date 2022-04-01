Osmaneli'de Kütüphane Haftası etkinliği yapıldı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Kütüphanesi'nde "Kütüphane'de Hayat Var" temasıyla gerçekleşen etkinlikte, öğrenciler kitap okudu. Daha sonra ahşap yakma ustası Canip Erkal ve cam süsleme ustası İrem Bozkıran öğrencilere meslekleri ile ilgili çalışmalarını gösterdi.

Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, programda yaptığı konuşmada, okumanın önemine dikkati çekti.

Okumanın bilgi sahibi yaptığını ve ufku açtığını kaydeden Yüksel, "Kelime dağarcığınız artırır. Her türlü kitabı bulabileceğimiz kütüphaneler, biz okuyucuları beklemektedir. Bizlere ödünç kitap veren kütüphaneleri sık sık ziyaret etmeli ve her şeyden önemlisi haftada birkaç kitap okumalıyız. Her zaman her yerde mutlaka kitap, dergi, gazete okuyun." dedi.

Kütüphane sorumlusu Yusuf Emre Aygün ise "Hayatımızı evlerimize sığdırdığımız süreçten sonra sıra 'Hayat Kütüphaneye Sığar', 'Kütüphanede Hayat Var' teması ile kültür birikimimizi arttırmaya eğitimin, sanatın, bilimin temeli olan kitapları ve kütüphanemizi tanıtmaya, geliştirmeye ve ilçemizin dört köşesinin bu birikimden faydalanması için çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.