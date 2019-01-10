Son Dakika Haberleri: Osmaneli Protokolü Basın Mensupları ile Buluştu

Osmaneli Protokolü Basın Mensupları ile Buluştu

12 dakika önce

Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen öğle yemeğinde ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Osmaneli Protokolü Basın Mensupları ile Buluştu, System.String[]
Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Belediye Başkanı Münür Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen öğle yemeğinde ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Osmaneli İçmeler Tesisindeki restoranda düzenlenen öğle yemeğine vali yardımcıları Burhan Terzioğlu ve Akın Yılmaz, Kaymakam Naif Yavuz, Belediye Başkanı Münür Şahin ile ilçede görev yapan basın mensupları katıldı. Düzenlenen yemekte konuşan Kaymakam Yavuz, büyük bir hassasiyetle görevlerini yerine getiren basın mensuplarının bu kutlu günlerini tebrik etti.

Yemekte basın mensupları ile tek tek ilgilenen Başkan Şahin, basının demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğunu ifade ederek, "Her vatandaşımızın doğru kaynaktan güvenilir bilgi alması en doğal hakkı. Tüm kamuoyunu bilgilendirici aydınlatıcı görsel ve yazılı bilgiler veriyorsunuz. Siz basın mensuplarının gösterdiği çalışmalarla ilçemizi, kamuoyuna daha iyi yansıtıyor ve tanıtıyoruz. Bu kapsamda en büyük görevin sizlere düştüğü aşina. Her birinizin zor şartlar altında çalıştığınızın farkında olarak görevinizde başarılar diliyorum. Hepinizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Düzenlenen yemekte protokolün basın mensuplarına çeşitli hediyelerin verilmesiyle program sona erdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:15 Kaynak: İHA

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