Osmangazi Belediye Başkanı Aydın, Mehmet Akif Mahallesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ilçedeki 136 mahallenin sorunlarını doğrudan vatandaşlardan dinlemek amacıyla sürdürdüğü mahalle buluşmaları kapsamında Mehmet Akif Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Bugüne kadar 40'ın üzerinde mahallede vatandaşlar ile bir araya gelen ve talepleri dinleyen Aydın, imkanlar dahilinde çözümler üretmeye devam ediyor. Son olarak Mehmet Akif Mahallesi sakinleriyle kahvaltı programında bir araya gelen Aydın, vatandaşların taleplerini not alarak, gerekli çalışmaların kısa sürede yapılacağını dile getirdi.

Osmangazi'de yaşayan vatandaşların istek ve taleplerini yerinde dinlemek için mahalleleri tek tek ziyaret ettiklerini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Bu buluşmalar hızlı çözümler üretmemizi sağlıyor"

"Vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyip elimizdeki imkanlarla taleplere çözüm üretmeye çalışıyoruz. İlgili müdürlüklerimiz, başkan yardımcılarımız ve muhtarlarımızla birlikte mahallelerde yaşayan vatandaşlarla birebir iletişim halindeyiz. Bu buluşmalar, hem vatandaşlarımızla yüz yüze görüşmemizi hem de sorunlara hızlı çözümler üretmemizi sağlıyor. Osmangazi ilçesinin tüm mahallelerini ve köylerini fırsat buldukça ziyaret ediyoruz. Vatandaşların belediye başkanı ve yönetimiyle birlikte olması son derece olumlu geri dönüşler sağlıyor. Belediyemizin çalışmalarına yön verirken onların görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Birinci hedefimiz, Osmangazi'de yaşayan 1 milyona yakın insanımızın sorunlarına çözüm bulmak ve herkesin yaşam kalitesini artırmaktır. Biz burada bunun için varız."

"Başkanımızı ne zaman arasam ulaşabiliyorum"

Aydın'ın Mehmet Akif Mahallesine her zaman destek olduğunu dile getiren muhtar Osman Sakin ise "Başkanımızı mahallemizin sorunlarıyla ilgili ne zaman arasam ulaşabiliyorum. Bugün bu kahvaltı programını düzenleyip Mehmet Akif Mahallesi sakinlerinin istek ve taleplerini dinlediği için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mahalle sakinleri de Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi ve Sosyal Gelişim Merkezi'ni mahalleye kazandırdığı için Aydın'a teşekkür etti.