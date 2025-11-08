Osmangazi Belediyesi'nden Organik Ahududu Projesi Başarısı - Son Dakika
Osmangazi Belediyesi'nden Organik Ahududu Projesi Başarısı

08.11.2025 12:10
Osmangazi Belediyesi, Bağlı Mahallesi'nde başlattığı organik üzümsü meyve projesi kapsamında ilk ahududu hasadını gerçekleştirdi. Başkan Erkan Aydın, köylülerle birlikte yapılan hasatta organik tarıma dikkat çekti.

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi'nin tarımsal üretimi desteklemek amacıyla Bağlı Mahallesi'nde başlattığı organik üzümsü meyve projesi, ilk ürünlerini verdi. Belediye Başkanı Erkan Aydın, proje kapsamında yapılan ahududu hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

Osmangazi Belediyesi, köylünün üretimden kopmamasını sağlamak amacıyla iştiraki Gazi Tarım A.Ş. iş birliğinde, Bağlı Mahallesi'nde organik tarım projesi gerçekleştirdi. Köylülerle birlikte ektikleri ahududuların ilk hasadını alan Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Mayıs ayında ekimini yaptığımız ahududu fideleri, beklenenden daha erken zamanda ürün verdi. Aslında biz bu hasadı bahar aylarında bekliyorduk ama doğa bize güzel bir sürpriz yaptı. Buradaki çiftçilerimiz gerçekten örnek bir çalışma ortaya koydu. Hiçbir ilaç, hiçbir kimyasal kullanılmadan, tamamen doğa şartlarında organik üretim yapıldı. Ürünleri gördük, hepimiz çok memnun olduk" dedi.

"Hem üreticiye güven vereceğiz hem de pazarlama yükünü ortadan kaldıracağız"

Ahududunun hem ekonomik değeri yüksek hem de talebi fazla olan bir ürün olduğunu dile getiren Aydın, "Bizim amacımız çiftçiliğe önem veren, toprağına sahip çıkan, doğal yöntemlerle üretim yapan insanlarımızı desteklemek. Bizler, bu kapsamda sertifikalı fidanlar dağıttık. Daha sonra da ürün alımını biz yapacağız. Çünkü çiftçimizin en büyük sıkıntısı genelde satış oluyor. İşte bu noktada, belediyemizin iştiraki olan Gazi Tarım devreye girecek. Ürünün alımını biz üstlenerek, hem üreticiye güven vereceğiz hem de pazarlama yükünü ortadan kaldıracağız" diye konuştu.

"Amacımız, köylünün yeniden toprağına dönmesini sağlamak"

Bağlı Köyü'nün bu proje için bir deneme alanı olduğunu ve yapılan çalışmanın oldukça olumlu geçtiğini belirten Başkan Aydın, "Yaz ayı oldukça kurak geçmesine rağmen ürünler gayet güzel oldu. Bu da aslında doğru yöntemlerle üretim yapıldığında başarının mümkün olduğunu gösteriyor. Bundan sonra bu projeyi daha da büyüterek devam edeceğiz. Amacımız, köylünün yeniden toprağına dönmesini sağlamak. Dededen kalma, yıllardır boş duran arazilerde yeniden üretim başlasın istiyoruz. Böylece insanlar hem daha sağlıklı bir ortamda yaşamını sürdürecek, hem de vatandaşlarımıza doğal, organik ürünler sunma fırsatı yakalayacağız. Hep birlikte güzel bir iş ortaya koyduk. İnşallah hedeflediğimiz üretim potansiyeline çok kısa sürede ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Köyümüzü mahcup etmeyeceğim"

Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür eden çiftçi Kenan Taşpınar, "Bilimsel araştırmalar sonucu geliştirilen bu özel ahududu fidelerini, başkanımızla birlikte geçtiğimiz mayıs ayında toprakla buluşturmuştuk. Aslında hasadı önümüzdeki yıl bekliyorduk ama bölgenin verimli toprağı ve uygun iklim koşulları sayesinde bu yıl bile ürün aldık. Bu bizim için güzel bir başlangıç oldu. Üzerime düşeni en iyi şekilde yaparak başkanımızı ve köyümüzü mahcup etmeyeceğim" dedi.

"Ürünlerin üretim potansiyellerini artırmak lazım"

Gazi Tarım A.Ş. Genel Müdürü Arca Atay ise şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz mayıs ayında burada, doku kültürlerinden elde edilmiş bin beş yüz ahududu fidesini çiftçilerimizle birlikte toprakla buluşturmuştuk. Aradan altı ay geçti. Bu süre boyunca hava oldukça kurak geçti, yağış azdı. Ancak buna rağmen ahududularımız bu zorlu koşullara dayanarak beklenenden önce meyve verdi. Bu bizim için hem şaşırtıcı hem de sevindirici bir gelişme oldu. Bursa, ahududu yetiştiriciliğinde çok büyük bir potansiyele sahip. Özellikle Uludağ bölgesi üreticilik açısından çok özel bir yer. Çilek, ahududu, yaban mersini ve böğürtlen gibi ürünler, en ideal koşullarda, tarım ilaçları kullanmadan yetiştirilebilir. Bu ürünlerin üretim potansiyellerini artırmak lazım."

