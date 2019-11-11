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Osmangazi'de Disleksi Semineri

7 saat önce

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, Disleksi Haftası dolayısıyla seminer düzenledi.

Osmangazi'de Disleksi Semineri, System.String[]

Sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, Disleksi Haftası dolayısıyla seminer düzenledi.


Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleşen seminerde özel eğitim alan öğretmeni Reşat Vural, disleksinin nedenleri, belirtileri ve dislektik fertlerin beyin sistemi konusunda bilgiler verdi. Seminerde her beş kişiden birinin disleksi olduğuna dikkat çeken Vural, "Disleksi sorunu olan çocukların aileleri, sorunun farkına varınca kaygılanıyor. Bunun sadece kendisinde olduğunu düşünüp bunalıma giren aileler bile olabiliyor. Disleksi bir hastalık değildir. da Vinci, Einstein, Mozart, Edison ve çocukların çok sevdiği çizgi film karakterlerinin sahibi Walt Disney de disleksiydi. O yüzden kaygılanmaya gerek yok. Yeter ki farkına vararak, uzmanıyla buluşalım. Gerekli tedbirler alınınca sorunlar büyük oranda çözülüyor" dedi.


Bu tür seminerlerin farkındalığın artması için oldukça önemli olduğunu belirten Vural, "Herhangi bir nörolojik sorunu olmayan bu çocuklar, okula başladıklarında bir dizi sorunlarla kendini göstermektedir. Bu sebeple disleksi yaşayan çocuklarımızın geleneksel eğitim sisteminin yanı sıra özel eğitim almalarını tavsiye ediyorum. Aynı zamanda ailelerin sabırlı ve anlayışlı bir şekilde bol okumalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Ördekli Kültür Merkezi, Osmangazi Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:57 Kaynak: İHA
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