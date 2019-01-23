Osmangazi’den geri dönüşüme tam destek
1 saat önce
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için geri dönüşüm çalışmalarına büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, düzenli ve sistemli çalışmalar yürüterek her yıl on binlerce ton atığın ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyor.
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için geri dönüşüm çalışmalarına büyük önem veren Osmangazi Belediyesi
, düzenli ve sistemli çalışmalar yürüterek her yıl on binlerce ton atığın ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:02
Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı
Bursalı Girişimci, Yıldız Futbolcu Muhammed Salah'ın İsmiyle Köşeyi Döndü
Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor
İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi