Son Dakika Haberleri: Osmangazi’den geri dönüşüme tam destek

Osmangazi’den geri dönüşüme tam destek

1 saat önce

Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için geri dönüşüm çalışmalarına büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, düzenli ve sistemli çalışmalar yürüterek her yıl on binlerce ton atığın ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyor.

Osmangazi’den geri dönüşüme tam destek , System.String[]
Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için geri dönüşüm çalışmalarına büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, düzenli ve sistemli çalışmalar yürüterek her yıl on binlerce ton atığın ekonomiye kazandırılmasına katkı sağlıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:02 

Osmangazi Belediyesi, Ekonomi
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