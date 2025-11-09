Osmangazi Kitap Fuarı'nda Yazarlarla Buluşma

(BURSA) - Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Osmangazi Kitap Fuarı, 8'inci gününde de kitapseverlerden yoğun ilgi gördü.

Osmangazi Belediyesi'nin Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğinde bu yıl ilkini düzenlediği Kitap Fuarı, Osmangazi Meydanı'nda sevilen yazarları okurlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Fuarın 8'inci gününde yazarlar Prof. Dr. Emre Kongar, Tarık Tufan, Irmak Zileli ve Dr. Meral Saklıyan, okurlarıyla bir araya geldi. Söyleşilerde okurlar, yazarlara kitaplarında merak ettiği konularla ilgili çeşitli sorular sordu. Keyifli geçen söyleşilerin ardından gerçekleştirilen imza günüyle yazarlar okurlarının kitaplarını imzaladı.

Yazar Irmak Zileli, "Fuara ilgi çok güzel, insanların meraklı ve ilgili bakışlarına karşı konuştuğumu hissettim. Osmangazi Kitap Fuarı'nın bir ihtiyacı karşıladığını düşünüyorum. Söyleşiye katılan okurlarım yorumlarıyla söyleşiye değer kattı. Söyleşide 'Şimdi Buradaydı' romanım üzerinden bir konuşma yaptım, romanımın konusu gereği kötülük üzerine düşüncelerimi ve içimizdeki karanlığa yönelik meraklı bir bakış göstermenin önemini, sanatçının buradaki rolünü, yazarın aslında insanı ve dünyayı anlamak için gösterdiği çabayı kendi deneyimim üzerinden okurlara aktarmaya çalıştım" dedi.

"Hayatımızda hep umut olsun istiyorum"

Akademisyen, araştırmacı ve yazar Dr. Meral Saklıyan, "Fuara hayran kaldım çok güzel, enerjisi yüksek bir yer, harika bir yer olmuş. 'Keşke evim buraya yakın olsaydı' dedim. Söyleşimde Yaşar Kemal'i anlattım. Ben Adanalı bir yazarım, Yaşar Kemal hakkında naçizane küçük bir kitap yazmıştım. Yazdığım o kitabı ve Yaşar Kemal'in ümidini ve umudunu anlattım. Umut kelimesi çok önemliydi, Yaşar Kemal bu kelimeyi çıkarttı. Yılmaz Güney 'Umut' filmini çekti ve bize bu kelimeyi kazandırdı. Hayatımızda hep umut olsun istiyorum" diye konuştu.

"Fuarda Bursalıların inanılmaz bir ilgisiyle karşılaştım"

Sosyolog, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Emre Kongar, "Söyleşide bilim ve toplumsal üretim modelleri çerçevesinde Cumhuriyet ve Atatürk'ü anlatmaya çalıştım. Fuarda Bursalıların inanılmaz bir ilgisiyle karşılaştım. İnsanlar yoğunluktan dolayı söyleşiyi ayakta dinlediler çok sevindim. Katılımcılara Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihin akışını değiştiren teşhisini Osmanlı İmparatorluğu'nun din ve tarım devrimi döneminde patinaj yaptığı için çöktüğünü tespit ederek böyle bir tarım toplumundan 15 yıl gibi kısa bir zamanda bir endüstri toplumunun yapısını oluşturduğunu ve temellerini attığını anlattım" ifadelerini kullandı.

Yazar ve senarist Tarık Tufan, "Bursa ve Osmangazi her yönüyle bu ülkenin önemli kültür ve insan merkezlerinden bir tanesi, Osmangazi'de edebiyatın ve romanın konuşulduğu böylesi önemli etkinlikler organize etmek yazar ve okur için çok kıymetli, biz de bu güzelliğin bir parçası olduk. Dilerim uzun soluklu kitap fuarları Osmangazi'de devam eder. Roman yazarı olarak biz okurlarla bir araya geldiğimizde hikayenin insanın hayatındaki anlam ve değerini konuşmaya çalışıyoruz. İnsanın bir romana ve kahramanına tutunması insanın hayatında son derece hayati bir yere karşılık geliyor. Romanlar bizim hayatımızda bir umutsuzluk anında duygularımızın kendi içinde çeliştiği ve çatıştığı anlarda bize yeni bir umut veren metinler ve anlatılardır" dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir da "Devrim ve Sosyoloji Açısından Cumhuriyet ve Atatürk" söyleşisinin ardından Prof. Dr. Emre Kongar'a üzerinde Atatürk resmi olan plaket hediye etti.