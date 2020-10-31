Osmangazi Köprüsü manzaralı sahil parkı tamamlandı - Son Dakika

Osmangazi Köprüsü manzaralı sahil parkı tamamlandı

31.10.2020 10:57
Osmangazi Köprüsü manzaralı sahil parkı tamamlandı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi sahilinde ve Osmangazi Köprüsü yanında inşa edilen sahil parkı tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi sahilinde ve Osmangazi Köprüsü yanında inşa edilen sahil parkı tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası ilçesi Osmangazi Köprüsü'nün hemen yanında ve müthiş köprü manzarasına sahip olan sahil parkı tamamlandı. 2 bin 100 metrekare alan genişliğine sahip olan sahil parkı daha şimdiden vatandaşların cazibe merkezlerinden birisi haline geldi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tarafından inşa edilen sahil parkında son olarak duvar boyamaları yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tavşancıl sahil parkından sonra ikinci bir sahil parkı da Diliskelesi Mahallesinde vatandaşların hizmetine sunmuş olacak.

Şimdiden bölge halkının ilgi odağı olan sahil parkında 90 metre uzunluğunda perde duvar, tuvalet, mescit, toplantı salonu gibi bölümlerin 170 metrekare ahşap bina imalatı, kayık çekik yeri için yaklaşık bin metreye beton atılması tamamlandı. Çalışmalar kapsamında çevre düzenlemesi yapılarak 12 adet Çınar, 10 adet Dişbudak, 5 adet Gülibrişim, 12 adet Süs Elması ve 250 adet Alev Çalısının dikimi gerçekleştirildi.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova'daki üst yapı çalışmalarını tamamlıyor. Bu kapsamda Akse Mahallesindeki Rahmi Dibek Caddesi ile 2407 ve 543 numaralı sokaklarda yapılan üst yapı çalışması sonrasında yol çizgileri çizildi. - KOCAELİ

Osmangazi Köprüsü manzaralı sahil parkı tamamlandı
Osmangazi Köprüsü manzaralı sahil parkı tamamlandı
Osmangazi Köprüsü manzaralı sahil parkı tamamlandı
Osmangazi Köprüsü manzaralı sahil parkı tamamlandı
Osmangazi Köprüsü manzaralı sahil parkı tamamlandı
Osmangazi Köprüsü manzaralı sahil parkı tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Köprüsü, Dilovası, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Osmangazi Köprüsü manzaralı sahil parkı tamamlandı - Son Dakika


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