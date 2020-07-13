OSMANİYE Ambulansla çarpışan otomobil, kaldırıma çıktı: 2 yaralı - Son Dakika

OSMANİYE Ambulansla çarpışan otomobil, kaldırıma çıktı: 2 yaralı

Ambulansla çarpışan otomobil, kaldırıma çıktı: 2 yaralıOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, ambulans ile çarpışan otomobil, kontrolden çıkıp, refüj ile trafik ışıklarına çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.

Ambulansla çarpışan otomobil, kaldırıma çıktı: 2 yaralı

Trabzonspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, ambulans ile çarpışan otomobil, kontrolden çıkıp, refüj ile trafik ışıklarına çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kazada, otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Cengiz Topel Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, hasta almaya giderken ara yoldan bulvara çıkan Gökhan Karayız yönetimindeki 80 HC 032 plakalı ambulans ile Ali Ekin'in kullandığı 34 USN 07 plakalı otomobil çarpıştı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle refüje ve trafik ışıklarına çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durdu. Kazada otomobilde bulunan Zübeyde Yasak ile Fatma Sümeyye Ekin yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 17:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel OSMANİYE Ambulansla çarpışan otomobil, kaldırıma çıktı: 2 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:55 Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu 22:53 Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu 22:49 Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı 22:43 Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti 22:07 Koronavirüs testi pozitif çıkan damadın düğün yaptığı köy karantinaya alındı 22:03 Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar 21:30 Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Eşi ve çocukluk arkadaşını öldüren şüpheli, bir kişiyi daha vurdu
22:55
Medipol Başakşehir, deplasmanda Konyaspor'a 4-3 mağlup oldu
22:53
Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tek bir şarta bağladı
22:49
Son Dakika: Sermaye Piyasası Kurulu, 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya ceza kesti
22:43
Koronavirüs testi pozitif çıkan damadın düğün yaptığı köy karantinaya alındı
22:07
Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar
22:03
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
21:30
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 23:36:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: OSMANİYE Ambulansla çarpışan otomobil, kaldırıma çıktı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]