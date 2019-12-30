Osmaniye annesini battaniye ile boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye annesini battaniye ile boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye annesini battaniye ile boğarak öldüren zanlı tutuklandı

6 saat önce

Annesini battaniye ile boğarak öldüren zanlı tutuklandıOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, tartıştığı annesi Fatma Çatalbaş'ı (53) yüzüne bastırdığı battaniye ile boğarak öldüren Mustafa Haktan Çatalbaş (30), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Annesini battaniye ile boğarak öldüren zanlı tutuklandı

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde, tartıştığı annesi Fatma Çatalbaş'ı (53) yüzüne bastırdığı battaniye ile boğarak öldüren Mustafa Haktan Çatalbaş (30), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Cemal Paşa Mahallesi 1618 Sokak'ta meydana geldi. Babası yatsı namazı için camiye giden Mustafa Haktan Çatalbaş, annesi Fatma Çatalbaş ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine annesini, eline aldığı battaniyeyi yüzüne bastırıp, boğarak öldürdü. Ardından da evden çıktı. Annenin cansız bedenini ise camiden eve dönen eşi buldu.

TUTUKLANDI

Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan ve 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen katil zanlısı Mustafa Haktan Çatalbaş, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Çatalbaş, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne Çatalbaş ise, Taputepesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Osmaniye annesini battaniye ile boğarak öldüren zanlı tutuklandı

Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:12 Kaynak: DHA
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