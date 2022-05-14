OSMANİYE'DE 30 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE KASK DAĞITILDI - Son Dakika
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OSMANİYE'DE 30 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE KASK DAĞITILDI

14.05.2022 12:47
OSMANİYE'DE 30 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE KASK DAĞITILDI

OSMANİYE'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, 30 motosiklet sürücüsüne kask dağıtıldı.

OSMANİYE'de Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, 30 motosiklet sürücüsüne kask dağıtıldı.

Türkmen Belediyesi önünde düzenlenen programa Vali Erdinç Yılmaz, Toprakkale Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ve Türkmen Belediye Başkanı Veli Fidan katıldı. Vali Erdinç Yılmaz, kask dağıtımı öncesinde yaptığı konuşmada, Bugün, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Türkmen Beldesi Belediye Başkanımız tarafından motosiklet sürücülerimiz için temin edilen kaskların dağıtımını yapacağız. Kask kullanmadan yapılan trafik kazalarında çok ciddi yaralanmalar hatta ölümler meydana geliyor. Bunların önlenmesi hususunda ciddi anlamda koruyucu bir görev yapacak kaskların mutlaka kullanılması gerekiyor. Belediye Başkanımıza gösterdiği bu hassasiyetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok anlamlı ve hayırlı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bütün sürücülerimize kazasız yolculuklar diliyorum. Trafik kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor, kurallara uyduğumuzda kazaların çok azaldığını biliyoruz. Lütfen trafik kurallarına uyalım dedi.

Programın devamında sürücülere kaskları Vali Yılmaz ve protokol mensupları tarafından dağıtıldı. 'Hayatıma Kastım Yok Kaskım Var' mottosuyla yapılan kask dağıtımıyla, meydana gelebilecek motosiklet kazalarında ölüm ve ağır yaralanma riskinin en aza indirilmesi hedeflendiği kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: OSMANİYE'DE 30 MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE KASK DAĞITILDI - Son Dakika
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