Osmaniye'de 41 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 41 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

12.05.2022 12:33
Osmaniye'de 41 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'de kesinleşmiş 41 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'de kesinleşmiş 41 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 41 yıl hapis cezasıyla aranan M.T. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de 41 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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