Osmaniye'de 1 haftada 95 asayiş olayında 92 şüpheli yakalanırken, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi de adli makamlara sevk edildi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19-25 Ocak tarihleri arasında kent genelinde asayişin sağlanmasına yönelik operasyonlar ve denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda meydana gelen 95 asayiş olayında 92 şüpheli yakalandı. Yapılan arama ve kontrollerde, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 milyon 600 bin makaron, 2 gram bonzai ve 35 sentetik ecza ele geçirildi.
Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda ise toplam 17 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE
Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye'de 95 Olayda 92 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?