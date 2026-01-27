Osmaniye'de 95 Olayda 92 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Osmaniye'de 95 Olayda 92 Şüpheli Yakalandı

27.01.2026 14:47
Osmaniye'de asayiş denetimlerinde 92 şüpheli yakalandı, 17 aranan kişi adli makamlara sevk edildi.

Osmaniye'de 1 haftada 95 asayiş olayında 92 şüpheli yakalanırken, çeşitli suçlardan aranan 17 kişi de adli makamlara sevk edildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19-25 Ocak tarihleri arasında kent genelinde asayişin sağlanmasına yönelik operasyonlar ve denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda meydana gelen 95 asayiş olayında 92 şüpheli yakalandı. Yapılan arama ve kontrollerde, 1 tabanca, 1 av tüfeği, 1 milyon 600 bin makaron, 2 gram bonzai ve 35 sentetik ecza ele geçirildi.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda ise toplam 17 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

