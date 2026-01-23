Osmaniye'de Akaryakıt Zamlarına Tepki

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan yurttaşlar, akaryakıt fiyatlarına gelen zamları eleştirdi. Bir vatandaş, "El cep yakıyor. Çocuklarımıza ekmek götüremiyoruz. İki günde üst üste zam geldi. Bizi çok etkiliyor yollara gidemiyoruz. Vatandaşın hali kötü" dedi.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşların tepkisine yol açtı. Akaryakıt istasyonunda yakıt alan bir vatandaş, "Çiftçinin belini büken mazot fiyatları başka ne olacak. Yapacak bir şey yok, kahrını çekeceğiz mecburen. Zamlar etkilemez olur mu? Tarlalar sürülemedi öyle kaldı. Ben bile bıraktım çiftçiliği" dedi.

Başka bir yurttaş, "Ne diyelim bir şey diyecek halimiz yok. El cep yakıyor. Çocuklarımıza ekmek götüremiyoruz. İki günde üst üste zam geldi. Bizi çok etkiliyor yollara gidemiyoruz. Yok nerede kazanacaksın. Vatandaşın hali kötü" dedi.

Bir başka vatandaş ise "Çiftçiyim, zamlar bizi etkilemez olur mu, etkileyecek. Etkiler, zorlar, sıkıntı çöktürür. Zor bir durum, çiftçinin işi zor Allah yardım etsin" ifadesini kullandı.