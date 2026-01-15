Osmaniye'de Asılsız Çağrılar Yüzde 33,87 - Son Dakika
Osmaniye'de Asılsız Çağrılar Yüzde 33,87

15.01.2026 13:22
Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların yüzde 33,87'si asılsız çıkarken, 5 kişiye ceza kesildi.

Osmaniye'de geçen yıl 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan çağrıların yüzde 33,87'si asılsız çıktı.

Merkezden yapılan açıklamada, kentte 2025 yılında ortalama çağrı karşılama süresinin 2,17 saniye olduğu belirtildi.

Geçen yıl merkezde 629 bin 645 çağrının yanıtlandığı bildirilen açıklamada, ihbarlardan yüzde 33,87'sinin asılsız çıktığı aktarıldı.

Çağrı merkezini gereksiz meşgul eden 5 kişiye toplam 22 bin 500 lira idari ceza uygulandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

