Osmaniye'de bakır kablo çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de bakır kablo çalan zanlı tutuklandı

14.04.2022 15:59
Osmaniye'de bakır kablo çalan zanlı tutuklandı

??????? Düziçi ilçesinde, internet hattına ait bakır kabloları çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

??????? Düziçi ilçesinde, internet hattına ait bakır kabloları çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Asker Kemal Keskin Mahallesi Kızılca Caddesi üzerinde internet hattına ait 300 metrelik bakır kablonun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarından kimliği tespit edilen A.C, operasyonla yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Düziçi, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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