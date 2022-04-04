Son dakika haberleri: Osmaniye'de güpegündüz otomobil hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Osmaniye'de güpegündüz otomobil hırsızlığı kamerada

04.04.2022 09:50

Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaniye'de güpegündüz otomobil hırsızlığı kamerada Düziçi ilçesinde bir vatandaşın park halindeki otomobili çalındı Otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken bulunan otomobil sahibine teslim edildi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir vatandaşın park halindeki otomobili çalındı.

Osmaniye'de güpegündüz otomobil hırsızlığı kamerada

Düziçi ilçesinde bir vatandaşın park halindeki otomobili çalındı

Otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken bulunan otomobil sahibine teslim edildi

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir vatandaşın park halindeki otomobili çalındı. Otomobilin çalınma anı güvenlik kamerasına yansırken bulunan otomobil sahibine teslim edildi.

Olay, Düziçi ilçesi Uzunbanı Mahallesi Şehit Mustafa Sarı Caddesi üzerinde bulunan bir marketin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde marketten alışveriş yapmak isteyen Hüseyin H. isimli bir vatandaş 80 ACE 789 plakalı otomobilini marketin önüne park etti. Marketten alışverişini tamamladıktan sonra dışarıya çıkan Hüseyin H. otomobilini park ettiği alanda göremedi. Otomobilinin çalındığını düşünen Hüseyin H. durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı markete gelen ekipler, marketin güvenlik kamerasından otomobili çalan şahsın A.N.P. olduğunu belirledi. İlçe genelindeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler A.N.P. isimli şahsın otomobille kent merkezine gittiğini tespit etti. Otomobilin plaka bilgisi ile otomobili çalan şahsın kimlik bilgisinin tüm ekiplere verilmesi üzerine otomobil kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.N.P.'nin adliyeye sevk edileceği öğrenilirken bulunan otomobil de sahibine teslim edildi.

Öte yandan otomobilin çalınma anı marketin güvenlik kamerasına yansırken gündüz vakti yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti.

Son dakika haberleri: Osmaniye'de güpegündüz otomobil hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri: Osmaniye'de güpegündüz otomobil hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri: Osmaniye'de güpegündüz otomobil hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri: Osmaniye'de güpegündüz otomobil hırsızlığı kamerada
Son dakika haberleri: Osmaniye'de güpegündüz otomobil hırsızlığı kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Osmaniye'de güpegündüz otomobil hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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