Osmaniye'de caminin güvenlik kamera kayıt cihazı ile elektrik kablosu çalındı

Daha önce de camide 5 hırsızlık olayının yaşandığı öğrenilirken, polis olayı gerçekleştireni bulmak için çalışma başlattı.

Osmaniye 'de daha önce 5 kez hırsızlık olayının yaşandığı camiden güvenlik kamera kayıt cihazı ile elektrik kablosunu çalındı.

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Kaynak: AA

Osmaniye, Cami, Güncel, Son Dakika

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