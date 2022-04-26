Osmaniye'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Osmaniye'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

26.04.2022 01:46
Osmaniye'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 80 BB 014 plakalı otomobil, Kamil Kara Bulvarı'nda kaldırıma çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kamil Kara Bulvarı, Osmaniye, Otomobil, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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