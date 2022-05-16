Osmaniye'de gözaltına alınan 165 kişiden 8'i tutuklandı - Son Dakika
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Osmaniye'de gözaltına alınan 165 kişiden 8'i tutuklandı

16.05.2022 12:08
Osmaniye'de gözaltına alınan 165 kişiden 8'i tutuklandı

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 165 kişiden 8'i tutuklandı.

Osmaniye'de son bir haftada huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 165 kişiden 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için son bir haftada kent genelinde uygulama ve operasyonlar gerçekleştirildi. Suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında 2'si av tüfeği 4'ü tabanca olmak üzere 6 adet silah ele geçirilirken gözaltına alınan 165 kişiden 8'i tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 1 adet çalıntı araç, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet tüfek fişeği, 3 adet ruhsatsız tabanca, 78 adet tabanca fişeği, 4 adet tabanca şarjörü, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet buluntu bisiklet, 1 adet buluntu motosiklet, 2 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 5 adet çalıntı motosiklet, 1 adet bıçak, 110 TL kumar parası ile 7,45 gram eroin ele geçirildi. - OSMANİYE

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Emniyet Müdürlüğü, Av Tüfeği, Osmaniye, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de gözaltına alınan 165 kişiden 8'i tutuklandı - Son Dakika


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