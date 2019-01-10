Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de Hava Kirliliğiyle Mücadele Çalışmaları

Osmaniye'de Hava Kirliliğiyle Mücadele Çalışmaları

40 dakika önce

Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulvahap Güven, hava kirliliğinin insan sağlığını etkileyerek yaşam kalitesini düşürdüğünü belirtti.

Osmaniye'de Hava Kirliliğiyle Mücadele Çalışmaları, System.String[]
Osmaniye Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulvahap Güven, hava kirliliğinin insan sağlığını etkileyerek yaşam kalitesini düşürdüğünü belirtti.


Güven, yaptığı yazılı açıklamada, hava kirliliği sebebiyle yerel, bölgesel ve küresel sorunların yaşandığını aktardı.

Hava kirliliğinin sanayi, motorlu kara taşıtları ve ısınma amaçlı kullanılan katı yakıtlarından kaynaklandığını ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Hava kirliliği ile mücadele kapsamında yapılan iş ve işlemler hava kalitesi değerlendirme ve yönetimi yönetmeliği çerçevesinde yapılmaktadır. Teknik personeller yerli ve ithal torbalı kömürler başta olmak üzere hava kirliliğinin önlenmesinde sürekli denetimler gerçekleştiriyor, analizler ve ölçümler yapıyor. Hava kirliliği ile mücadelede denetimler yapması yetersiz kalacağından topyekun mücadele için bazı kamu kurum ve kuruluşları ile tüm vatandaşlarımızın konuyla ilgili gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:46 Kaynak: AA

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