OSMANİYE'DE İL GENELİNDEKİ TÜM OKULLARDA, YANGIN ANI VE TAHLİYE TATBİKATI YAPILDI

Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen tatbikata Vali Erdinç Yılmaz'da katıldı. Tatbikat öncesinde verilen bilgilerde; İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından 2022 yılının 'Afet Tatbikat Yılıö olarak ilan edildiği ifade edilerek, bu doğrultuda il genelinde tüm okullarda saat10.15'de eşzamanlı olarak 'Yangın Anı ve Tahliye Tatbikatıö yapıldığı ifade edildi.

Tatbikat yangın alarmının verilmesi ile başladı. Alarmın ardından binadan öğrenciler, öğretmenler ve personel tahliye edilerek acil durum toplanma alanında toplandılar ve yoklama alındı. Binadan kendi imkanı ile çıkamayanlar ise güvenli bir şekilde ekipler tarafından binadan çıkarıldı ve yaralı olanlara ilk müdahale yapıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettiler. Tatbikatın ardından ekipler tarafından öğrencilere yangın söndürme eğitimi verildi.

TATBİKAT BAŞARIYLA SONUÇLANDI

Tatbikatın tamamlanmasının ardından konuşan Vali Erdinç Yılmaz, İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılının Afet Tatbikat Yılı ilan edilmesi dolayısıyla tatbikatlara devam edildiğini söyledi. Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde çok başarılı bir tatbikat gerçekleştirildiğini ifade eden Vali Yılmaz, 'Öğrencilerimizin tatbikatın başından itibaren okuldan çıkmaları, yangına müdahale edilmesi, içeride mahsur kalan arkadaşlarımızın kurtarılması ve itfaiye ekibinin müdahalesi başarıyla sonuçlandı. Henüz Salı günü akşam deprem yaşadık, dolayısıyla afetlere karşı her zaman hazır olmak mecburiyetimiz var. Hazır olmak için de tatbikatlarımızı yapmalıyız. Bugün bu tatbikatlardan birini gerçekleştirdik. Tüm vatandaşlarımızın özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin afetlere karşı bilinçli olarak yetiştirilmesi, afetlere hazırlıklı olunması çok önemlidir. Tatbikatlarımız ve hazırlıklarımız aralıksız sürecektir. Bugün tatbikatın yapılmasında emeği olan herkese, tatbikata katılan öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.ödiye konuştu.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Konuşmasının ardından okul bahçesindeki öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali. Erdinç Yılmaz, tüm öğrencilere başarılar diledi. Okul Müdürü Mehmet Panavur'dan okul hakkında bilgi alan Vali Yılmaz, öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelerek sohbet etti. Vali Yılmaz, tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.