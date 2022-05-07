OSMANİYE'DE, KARAYOLU TRAFİK GÜVENLİĞİ VE TRAFİK HAFTASI KUTLANDI - Son Dakika

OSMANİYE'de, Karayolu Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik sloganı ile Devlet Bahçeli Meydanı'nda trafik uygulaması yapıldı. Etkinliğe katılan Vali Erdinç Yılmaz, yaya geçitlerini kullanan vatandaşlara teşekkür ederek, 'İçişleri Bakanlığımız tarafından trafik kazalarını ve yaşanan kazalarda can kayıplarını azaltmak için 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' sloganı ile ülke genelinde eş zamanlı uygulama yapılmakta. Sizlerde kurallara uyduğunuz yaya geçitlerini kullandınız. Kendi can ve mal güvenliğimiz için hep kurallara uyalım inşallah? dedi. Vali Yılmaz ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanında, Polis ve Jandarma Trafik timlerince açılan stantları gezdi. Vali Yılmaz, trafik güvenliğine dikkat çekmek için 100 promil alkollü gözlükle topa vurdu. Trafik kazalarına karışmayan, kurallara uygun olarak araç kullanan sürücülere çeşitli hediyeler verdi.

Kutlama etkinliklerine Vali Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş da katıldı.