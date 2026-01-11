Osmaniye\'de Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi

Osmaniye!de kontrolden çıkan otomobilin yol kenarına devrilmesi sonucunda sürücü yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesi Berke Baraj Yolu Gökçayır köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 33 AY 415 plakalı otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araçta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE