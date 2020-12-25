Osmaniye'de koordinasyon ve ekonomik potansiyel değerlendirme toplantısı - Son Dakika

Osmaniye'de koordinasyon ve ekonomik potansiyel değerlendirme toplantısı Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında yapıldı.

İl İdare Şube Başkanlarıyla, Valilik Ahmet Cevdet Paşa salonunda bir araya gelen Yılmaz, vatandaşların kurumlardan memnun ayrılmasının önemli olduğunu söyledi.

Yılmaz, tüm kurumlara salgın sürecinde gösterdikleri gayret dolayısıyla teşekkür ederek, "İlimizde bu süreçte iyi bir mücadele verdik, halen de bu mücadelemiz devam ediyor. Temenni ediyorum ki mücadelemiz sonuç verir ve önümüzdeki süreçte bu virüsten kurtuluruz. Kurumlarımızda hizmetlerin mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Biz vatandaşlarımıza hizmet etmek için varız. Bu nedenle vatandaşlarımızın kurumlarımızdan ayrılırken mutlaka memnun bir şekilde ayrılmalarını sağlamalıyız." dedi.