Osmaniye'de Kovid -19 değerlendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında pandemi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Erdinç Yılmaz başkanlığında Valilik Ahmet Cevdet Paşa salonunda gerçekleştirilen toplantıda koronavirüs salgını konusunda daha önce alınan tedbirler değerlendirilerek, kontrollü sosyal hayat kapsamında alınması gereken önlemlere dair görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda koronavirüs vakalarında artış olduğuna dikkat çeken Vali Yılmaz, bu anlamda salgınla mücadeleye devam edeceklerini belirti.

Salgının kontrol altına alınması için kurallara uyulmasının önemli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızı, bu virüsten korumak için sürekli uyarmalıyız. Bu yüzden denetimleri artıracağız. İçinde bulunduğumuz süreçte lütfen taziye ziyaretleri ve düğünlere gitmeyelim. Ev ziyaretlerini erteleyelim" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz da, toplantıda salgın sürecinde yapılan çalışmalar, alınması planlanan tedbirler hakkında bilgi verdi.