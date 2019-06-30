Osmaniye'de orman yangını
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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangınında 30 dönüm ormanlık alan yandı.
Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 09:10 Kaynak: İHA
'nin Sumbas
ilçesinde çıkan orman yangınında 30 dönüm ormanlık alan yandı. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Sumbas'a bağlı Mehmetli
beldesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine Kadirli
Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ilk müdahale ekipleri, Adana
Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ile çevre il, ilçelerden gelen yangın ilk müdahale ekipleri ve arazözler karadan, 2 yangın söndürme helikopteri ise havadan alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın sonrası, 30 dönümlük orman arazisinin yandığı öğrenildi. Yangını soğutma çalışmaları ise sürüyor. - OSMANİYE
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