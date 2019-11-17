Osmaniye'de orman yangını
6 saat önce
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 01:33 Kaynak: İHA
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesi Kanlıgeçit mevkiinde ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Bölgede rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın olan yangına müdahale için çevre il ve ilçelerden yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. - OSMANİYE
Şişli'de yangın paniği! Binadakiler hemen tahliye edildi Yıkım endişesi saran vatandaştan Kemal Sunal taktiği çözüm: Evini kamyon kasasına monte etti Yayla sakinleri, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün kurutulmasına destek verdi: Millete bir faydası yok Motosiklet çarptı, otomobil üstünden geçti! Dehşete düşüren anlar kameraya böyle yansıdı