Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Osmaniye'de silahlı kavga: 2 yaralı

6 saat önce

Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Osmaniye'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 22.00 sıralarında Atatürk Caddesi, eski belediye mevkisindeki bir birahanenin önünde Fatih Y. ile Musa Ö. bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih Y. silahını çıkararak ateş etti. Silahtan çıkan mermilerle Musa Ö. ve birahanede bulunan Savaş B. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Fatih Y'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. - OSMANİYE

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:31 Kaynak: İHA
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