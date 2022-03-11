Osmaniye'de sokak köpeklerinin zehirlendiği iddiasına soruşturma - Son Dakika
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Osmaniye'de sokak köpeklerinin zehirlendiği iddiasına soruşturma

11.03.2022 10:55
Osmaniye'de sokak köpeklerinin zehirlendiği iddiasına soruşturma

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edildiği iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, yazılı açıklamasında, dün akşam Yeni Mahalle Fevzi Çakmak Caddesi'nde sokak köpeklerinin zehirlendiğine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlatıldığını belirtti.

Hayvanlara yönelik katliamı şiddetle kınadıklarını bildiren Baz, "Konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatılmış olup faillerin tespiti için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Bizler de konunun yakın takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

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İbrahim Baz, Osmaniye, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de sokak köpeklerinin zehirlendiği iddiasına soruşturma - Son Dakika


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