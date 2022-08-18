Osmaniye'de DEAŞ operasyonu - Son Dakika
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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

18.08.2022 01:08
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ adına saldırı yapmak amacıyla keşif çalışmalarında bulundukları ve finansal destek sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ adına saldırı yapmak amacıyla keşif çalışmalarında bulundukları ve finansal destek sağladıkları tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri, terör örgütü adına saldırı yapmak amacıyla keşif çalışmalarında bulundukları, terör örgütüne finans sağlama ve örgüte eleman temin etmeye yönelik hazırlık çalışması yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen hücre evine yapılan basında 6 terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Hücre evinde yapılan aramada da çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

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Kaynak: İHA

Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de DEAŞ operasyonu - Son Dakika

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