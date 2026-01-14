Osmaniye'de Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
Osmaniye'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

14.01.2026 18:10
Osmaniye'de işçi taşıyan minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Toprakkale kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 80 AIB 523 plakalı hafif ticari araç ile 34 NJP 945 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Araçlardaki 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma ve Toprakkale Devlet hastanelerine kaldırılıp tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: İbrahimE MÜL – Kamera: OSMANİYE

Kaynak: DHA

