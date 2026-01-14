Osmaniye'de Trafik Kazası: 7 Yaralı - Son Dakika
3-sayfa

Osmaniye'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

14.01.2026 18:55
Osmaniye'de işçi servisi ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Osmaniye'de işçi taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Toprakkale karayolunda meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 80 AIB 523 plakalı hafif ticari araç ile 34 NJP 945 plakalı işçi servis minibüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toprakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

