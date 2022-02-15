Üye Girişi
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 9 tutuklama - Son Dakika

Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 9 tutuklama

15.02.2022 10:29
Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 9 tutuklama

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 33 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Kadirli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında ilçeler genelinde 7-14 Şubat tarihleri arasında 23 operasyon düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 33 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahsılardan 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahısların ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan 907.54 gram eroin, 658.04 gram esrar, 215.07 gram metamfetamin, 51.27 gram bonzai, 0.19 gram fubinica maddesi, 16 adet sentetik ecza, 3 adet av tüfeği ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 9 tutuklama - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:30 Adana Demirspor Başkanı Sancak duyurdu! Şenol Güneş, Beşiktaş ile anlaştı
10:28 Al Sana Haber programı Flash TV'den ayrıldı! Seyhan Soylu: Bana siyasal mobbing yapıldı
10:24 Kırmızı biberin tarla fiyatı ile market fiyatı arasında ki farka üretici bile tepkili!
10:18 MİT haberi sebebiyle hüküm giyen gazeteciler Murat Ağırel ve Barış Pehlivan yeniden cezaevine giriyor
10:17 CHP'li Adıgüzel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan 14 Şubat paylaşımı!
10:07 Yöneylem araştırması: Millet İttifakı %40, Cumhur İttifakı %32.4! Erdoğan'ın karşısında İmamoğlu açık ara önde!
10:04 Kızı tacizi anlattı, anne sustu! Olay ortaya çıkınca pişmanım dedi
09:59 Teknik lise maske üreterek 2 yılda 7 milyon lira ciro yaptı!
09:58 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki partisinin oy oranını açıkladı: Yeniden çıkarız diye ümit ediyorum
09:54 Ekonomik kriz ve enflasyon gençlerin umutlarını bitirdi: Yüzde 73'ü yurt dışında yaşamak istiyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 10:36:18. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de uyuşturucu operasyonlarına 9 tutuklama - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement