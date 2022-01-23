Osmaniye-Gaziantep kara yolunun Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı - Son Dakika

Osmaniye- Gaziantep kara yolunda Bahçe ilçesinden Gaziantep yönüne araçların geçişine izin verilmiyor.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Gaziantep istikametine gitmek isteyen sürücüler, ilçe girişinde durdurularak Osmaniye istikametine yönlendiriliyor.

Dönmek istemeyen sürücüler, araçlarında veya çevredeki restoran ve kafelerde yolun açılmasını bekliyor.

Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz, gazetecilere, kara yolunun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldığını söyledi.

Kara yolunda ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Baz, şöyle konuştu:

"İnşallah yakın bir zamanda yollarımızı tekrar trafiğe açacağız. Burada bekleyen sürücülere gerek Türk Kızılay gerekse belediyemiz, herhangi bir beslenme ve barınma ihtiyacında yardım etmeye hazır bekliyor. Şu an için herhangi bir sıkıntımız yok. Devletimizin bütün kurumları ve sivil toplum örgütleriyle kara kışı inşallah rahmete dönüştüreceğiz. Şu an ilçemizde 600 kişiye kadar barınma ihtiyacını karşılayacak yerimiz var. İhtiyaç duyulduğu anda vatandaşlarımızı buralara yönlendireceğiz."

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu da sabah saatlerinde Osmaniye'den Gaziantep yönüne doğru ulaşıma kapatılmıştı.