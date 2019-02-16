Osmaniye Kaldırımda Yürürken Pitbull Cinsi Köpeğin Saldırısına Uğradı

Kaldırımda yürürken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradıOsmaniye'de kaldırımda yürürken aniden karşısına çıkan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Mehmet Korkmaz, yaralandı.

Kaldırımda yürürken pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı



Osmaniye'de kaldırımda yürürken aniden karşısına çıkan pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Mehmet Korkmaz, yaralandı.



Esenevler mahallesi istasyon caddesi üzerinde yürüyen Sosyal Güvenlik Kurumu İl eski Müdürü Mehmet Korkmaz (62) pitbull cinsi köpek tarafından yaralandı. Görenlerin yardımına koştuğu Korkmaz'ı pitbull'un dişleri arasından çevrede bulunan vatandaşlar kurtardı. Olay sonrası kolunda, bacağında ve vücudunun çeşitli yerlerinde ısırık yarası bulunan Korkmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Korkmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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