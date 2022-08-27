Yüz yüze başvuruların OKÜ Merkez Kütüphanesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kabul edildiğini aktaran Uzun, "Tecrübeli ve dinamik akademik kadrosunun yanı sıra genç ve iletişim odaklı idari kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine 3 bin 49 öğrenci kayıt yaptırdı - Son Dakika

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