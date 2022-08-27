Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine 3 bin 49 öğrenci kayıt yaptırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine 3 bin 49 öğrenci kayıt yaptırdı

27.08.2022 17:16
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine 3 bin 49 öğrenci kayıt yaptırdı

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, 3 bin 49 öğrencinin üniversitelerine kayıt yaptırdığını bildirdi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, 3 bin 49 öğrencinin üniversitelerine kayıt yaptırdığını bildirdi.

Uzun, yazılı açıklamasında, üniversiteye 2 bin 556'sı e-Devlet Kapısı'ndan 3 bin 49 öğrencinin kayıt yaptırdığını belirtti.

Yüz yüze başvuruların OKÜ Merkez Kütüphanesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kabul edildiğini aktaran Uzun, "Tecrübeli ve dinamik akademik kadrosunun yanı sıra genç ve iletişim odaklı idari kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken üniversitemizi tercih eden öğrencilerimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Uzun, öğrencilere başarılar diledi.

YORUMLAR
500
Ucuz halı izdihamı! Vatandaşlar birbiriyle yarıştı Ucuz halı izdihamı! Vatandaşlar birbiriyle yarıştı Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi Bakan Süleyman Soylu'dan dikkat çeken 'terör' açıklaması: Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz Bakan Süleyman Soylu'dan dikkat çeken 'terör' açıklaması: Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine 3 bin 49 öğrenci kayıt yaptırdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:49 Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi
16:00 Napoli'den Manchester United'a olay olan Cristiano Ronaldo teklifi! Dünyaları istediler
16:00 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin litresi 1 lira ucuzlayacak
15:40 Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur
15:17 Futbolcu Mesut Özil'den sosyal medyada gündem olan Yıldız Tilbe paylaşımı: Seninle büyüdük
14:34 Galatasaray, Alexandru Cicaldau'yu opsiyonuyla birlikte Al Ittihad Kalba'ya kiraladı
14:11 Ucuz halı izdihamı! Vatandaşlar birbiriyle yarıştı
14:04 İbrahim Tatlıses dahil 8 kişi ölümden dönmüştü! Alkollü çıkan kamyon şoförü salıverildi
14:03 Oyuncu Elçin Sangu, "Gülşen'in tutuklanması hukuk cinayeti" diyen Nagehan Alçı'ya tepki gösterdi: Yemezler demokrat tavırlar
14:03 Trabzonspor, Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 17:16:27. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine 3 bin 49 öğrenci kayıt yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement