Osmaniye'de orman yangını - Son Dakika
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Osmaniye'de orman yangını

07.08.2022 17:44
Osmaniye'de orman yangını

OSMANİYE merkeze bağlı Yarpuz köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı.

OSMANİYE merkeze bağlı Yarpuz köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kısa sürede büyümeden kontrol altına alındı.

Köydeki ormanda saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 3 uçak ile çok sayıda arazöz ve personel sevk edildi. Yangını 20 dakikada büyümeden kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.Yangına ilişkin sosyal medyadan açıklama yapan Adana Orman Bölge Müdürlüğü, yangın bölgesine 9 dakika içerisinde intikal ettiklerini belirterek, 20 dakikada kontrol altına aldıklarını bildirdi.


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Kaynak: DHA

Yarpuz, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Osmaniye'de orman yangını - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Osmaniye'de orman yangını - Son Dakika
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