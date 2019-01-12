Son Dakika Haberleri: Osmaniye Soba Yakarken Çıkan Yangında Öldü

Osmaniye Soba Yakarken Çıkan Yangında Öldü

9 dakika önce

Soba yakarken çıkan yangında öldüOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde Sultan Uslu (65), soba yakarken evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Soba yakarken çıkan yangında öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Sultan Uslu (65), soba yakarken evde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle'de oturan Sultan Uslu, yakmak istediği sobanın birden alev alması nedeniyle kıyafetleri ve saçı tutuştu. Sobadan uzaklaşmaya çalışan Uslu, yere düştü. Alevler kısa sürede evi sarınca dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Anacak alevlerin arasında kalan Sultan Uslu'nun yanarak öldüğü belirlendi. Uslu'nun cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:48 Kaynak: DHA

Kadirli, Osmaniye, Güncel
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