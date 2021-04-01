Vefatının 100'üncü yılında Said Halim Paşa Sempozyumu - Son Dakika

'Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa' sempozyumu Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek, 2-3 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan sempozyuma ilk gün kısıtlı sayıda katılımcı alınacak, ikinci gün ise çevrim içi olarak devam edilecek.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa'yı vefatının 100'üncü yılında düzenlediği bir sempozyumla anıyor. Osmanlı Sadrazamı ve Düşünür Said Halim Paşa Sempozyumu, kültür dünyasının seçkin isimleri ile akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla yapılacak. Said Halim Paşa'nın yaşam öyküsü, siyasi ve ilmi kişiliği, entelektüel birikimi, Türk modernleşmesi ve İslam düşüncesi üzerine yaptığı tespit ve teşhisler çeşitli yönlerden ele alınacak. Altı oturumdan oluşan sempozyumda, 30 kıymetli isim Said Halim Paşa'ya dair duygu ve düşüncelerini, onun sosyal ve siyasi fikirlerine dair değerlendirmelerini paylaşacak.

Sempozyumun dördüncü oturumunda Paşa, İslamcılık anlayışı, hakikat algısı, çağdaş siyasal teorisi bağlamlarında değerlendirilecek. Prof. Dr. Ferhat Ağırman'ın başkanlığında gerçekleşecek bu oturumda, Prof. Dr. Bedri Gencer, Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Dr. Kürşad Atalar, Dr. Vahdettin Işık söz alacak. Son oturum Prof. Dr. Yücel Bulut'un başkanlığında, Doç. Dr. Alev Erkilet, Prof. Dr. Kenan Çağan, Prof. Dr. Mehmet Fatih Birgül, Dr. Ahmet Süruri'nin katılımlarıyla yapılacak. Katılımcılar; Paşa'ya yapılan eleştiriler, onun milliyet, din ve yabancılaşma algıları üzerinde duracaklar.