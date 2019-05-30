Son Dakika Haberleri: Son dakika! ÖSYM, YKS'ye girecek adayların sınav giriş belgelerini açıkladı
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Son dakika! ÖSYM, YKS'ye girecek adayların sınav giriş belgelerini açıkladı

11 dakika önce

Son dakika! ÖSYM, 15-16 Haziran'da yapılacak YKS'ye girecek adayların sınava giriş belgelerini http://ais.osym.gov.tr adresinden açıkladı.

Son dakika! ÖSYM, YKS'ye girecek adayların sınav giriş belgelerini açıkladı, System.String[]

ÖSYM, 15-16 Haziran'da yapılacak YKS'ye girecek adayların sınava giriş belgelerini http://ais.osym.gov.tr adresinden açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:13 Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
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