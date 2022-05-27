Ot toplayan köylüler kafatası buldu! Toplanan kemikler incelemeye alındı - Son Dakika
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Ot toplayan köylüler kafatası buldu! Toplanan kemikler incelemeye alındı

27.05.2022 12:44

Gümüşhane'de ot toplayan köylülerin tırmığına insan kafatası takıldı. Jandarmaya haber veren köylüler kısa süreli panik yaşadı. Kafatası ve kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi.

Kürtün ilçesi Üçtaş köyüne 4 kilometre mesafedeki ormanda, dün hayvanları için ot toplayan köylüler, çalıların arasında insan kemikleri ve kafatası görünce jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

TEK TEK TOPLADILAR

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından tek tek toplanan kafatası ve kemikler, incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ot toplayan köylüler kafatası buldu! Toplanan kemikler incelemeye alındı - Son Dakika


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