Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay

Belarus'un başkenti Minsk'te bir otelin altıncı kat balkonuna çıkan bornozlu bir kişi, intihar girişimi şüphesiyle ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Olay, Minsk'te bir otelde meydana geldi. Bornozlu bir şahıs, altıncı kattaki balkon korkuluğunun arkasına geçerek atlamaya hazırlanır gibi davrandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, ambulans ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

HAYAT KÜPÜ KURULDU

Ekipler, olası bir atlama ihtimaline karşı binanın önüne "hayat küpü" olarak bilinen şişme kurtarma yatağı yerleştirdi. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken, çevredeki vatandaşların bölgeden uzaklaştırılması sağlandı. Saat 16.30 sıralarında şahsa bir telefon verildiği ve bir kişiyle konuştuğu öğrenildi. Bu sırada otel personeli binayı tahliye ederken, ekipler alt katta bekleyişini sürdürdü.

ODASINA GERİ DÖNDÜ

Yaklaşık yarım saat süren gerginliğin ardından şahıs, saat 17.00'ye doğru balkondan geri dönerek odasına geçti. Olay yerinde polis, sağlık ve kurtarma ekiplerinin bir süre daha hazır beklediği bildirildi.