Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otel balkonunda polisi alarma geçiren olay

Haberin Videosunu İzleyin
17.03.2026 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Belarus'un başkenti Minsk'te bir otelin balkonuna çıkan bornozlu kişi için ekipler seferber olurken, şahıs kısa süre sonra balkondan vazgeçerek odasına geri döndü.

Belarus'un başkenti Minsk'te bir otelin altıncı kat balkonuna çıkan bornozlu bir kişi, intihar girişimi şüphesiyle ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Olay, Minsk'te bir otelde meydana geldi. Bornozlu bir şahıs, altıncı kattaki balkon korkuluğunun arkasına geçerek atlamaya hazırlanır gibi davrandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, ambulans ve kurtarma ekipleri yönlendirildi.

HAYAT KÜPÜ KURULDU

Ekipler, olası bir atlama ihtimaline karşı binanın önüne "hayat küpü" olarak bilinen şişme kurtarma yatağı yerleştirdi. Olay yerinde güvenlik önlemleri artırılırken, çevredeki vatandaşların bölgeden uzaklaştırılması sağlandı. Saat 16.30 sıralarında şahsa bir telefon verildiği ve bir kişiyle konuştuğu öğrenildi. Bu sırada otel personeli binayı tahliye ederken, ekipler alt katta bekleyişini sürdürdü.

ODASINA GERİ DÖNDÜ

Yaklaşık yarım saat süren gerginliğin ardından şahıs, saat 17.00'ye doğru balkondan geri dönerek odasına geçti. Olay yerinde polis, sağlık ve kurtarma ekiplerinin bir süre daha hazır beklediği bildirildi.

Belarus, Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 14:20:37. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.