Otobanda Tehlikeli Madde Taşıyan Tır, Öndeki Tıra Arkadan Çarptı
1 saat önce
Pozantı-Adana istikametinde ilerleyen yanıcı madde taşıyan tır, önündeki tıra çarptı.
Pozantı- Adana
istikametinde ilerleyen yanıcı madde taşıyan tır, önündeki tıra çarptı. Kazada tır sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Tekir mevki'inde otoban Adana istikametine doğru uzun süre verilemedi.
Olay, Adana'nın Pozantı ilçesi sınırlarında bugün öğleden sonra saat 15.00 sularında meydana geldi. Pozantı'dan Adana istikametine giden 41 R 7232 plakalı yanıcı madde taşıyan tır önündeki 33 PDG 89 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yanıcı madde taşıyan tır sürücüsü Mustafa Yağız
yaralanırken diğer tır sürücüsü Mehmet Çay yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası otoyolda trafik akışı kesilirken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yağız, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pozantı Devlet Hastanesi
'ne kaldırılırken diğer tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:49 Kaynak: İHA
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